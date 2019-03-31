Показал весь: Ляшко под камеры "засветил" свой бюллетень и нарушил закон

Олег Ляшко / УНИАН

Лидер фракции Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

Это можно было увидеть в трансляции, которую политик устроил на своей странице в Facebook.

Согласно законодательству Украины, демонстрировать избирателю результаты волеизъявления в помещении для голосования строго запрещено, поскольку является нарушением тайны голосования.

К слову, Ляшко голосовал в Киеве вместе со своей супругой Роситой.

"Сегодня у нас есть уникальный шанс все изменить. Голосуем с Роситой Ляшко, чтобы было меньше свиней у власти и больше коров в деревне!" — заявил политик перед тем, как бросить бюллетень в щель урны.

Сьогодні у нас є унікальний шанс все змінити. Голосуємо з Росита Ляшко, щоб було менше свиней при владі! Опубликовано Олегом Ляшко Суббота, 30 марта 2019 г.

По состоянию на 11.00 из числа кандидатов в президенты Украины (кроме Ляшко), проголосовали Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Александр Вилкул.

Напомним, президентская избирательная кампания в Украине стартовала в последний день минувшего года. Всего Центризбирком принял документы и зарегистрировал 44 кандидата на пост президента. Однако вплоть до 31 марта пятеро из них (Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Евгений Мураев, Сергей Кривонос и Александр Мороз) сняли свои кандидатуры с выборов 2019.

Далее,по законам Украины, члены Центризбиркома обязаны установить результаты выборов президента Украины 2019 до 10 апреля включительно. В случае же, если ни один из кандидатов не сумеет получить в первом туре более половины голосов украинцев, то будет назначен второй тур выборов - на 21 апреля.