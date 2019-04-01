Журналист озвучил результаты голосования военнослужащих в зоне ООС

Военнослужащие проголосовали не просто за президента, но и за главнокомандующего / УНИАН

Журналист Юрий Бутусов обнародовал результаты протоколов Центральной избирательной комиссии на 49-м округе Донецкой области, где голосовали военнослужащие ВСУ в зоне ООС.

В Facebook он сообщил, что на данном округе находятся спецучастки Константиновка, Воздвиженка и Мемрик.

По его информации, результаты выглядят следующим образом:

Владимир Зеленский - 517

Петр Порошенко - 470

Олег Ляшко - 52

Руслан Кошулинский - 46

Юлия Тимошенко - 38

Анатолий Гриценко - 29

Игорь Смешко - 28

Александр Вилкул - 13

Юрий Бойко - 12

Юрий Тимошенко – 4

Бутусов добавил, что количество избирателей на данных участках составляет 1363 человека, из них проголосовало 1276 военнослужащих.

"Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть Главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях. Если есть солдаты на фронте голосуют за Бойко и Вилкула - значит работа с личным составом в этих подразделениях провалена", - прокомментировал журналист.

Напомним, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал предателями тех избирателей, которые на выборах отдали свой голос за лидера гонки Владимира Зеленского, и призвал в них стрелять.