Журналист озвучил результаты голосования военнослужащих в зоне ООС

Стали известны данные протоколов ЦИК в спецокруге Донецкой области.
Журналист Юрий Бутусов обнародовал результаты протоколов Центральной избирательной комиссии на 49-м округе Донецкой области, где голосовали военнослужащие ВСУ в зоне ООС.
В Facebook он сообщил, что на данном округе находятся спецучастки Константиновка, Воздвиженка и Мемрик.
По его информации, результаты выглядят следующим образом:
Владимир Зеленский - 517
Петр Порошенко - 470
Олег Ляшко - 52
Руслан Кошулинский - 46
Юлия Тимошенко - 38
Анатолий Гриценко - 29
Игорь Смешко - 28
Александр Вилкул - 13
Юрий Бойко - 12
Юрий Тимошенко – 4
Бутусов добавил, что количество избирателей на данных участках составляет 1363 человека, из них проголосовало 1276 военнослужащих.
"Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть Главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях. Если есть солдаты на фронте голосуют за Бойко и Вилкула - значит работа с личным составом в этих подразделениях провалена", - прокомментировал журналист.
Напомним, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал предателями тех избирателей, которые на выборах отдали свой голос за лидера гонки Владимира Зеленского, и призвал в них стрелять.