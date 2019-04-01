"Придется стрелять": пропрезидентский журналист высказался об избирателях Зеленского

Муждабаев призвал стрелять в избирателей Зеленского / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев

Замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев назвал предателями тех избирателей, которые на выборах отдали свой голос за лидера гонки Владимира Зеленского.

В Facebook журналист опубликовал карту электоральных предпочтений, согласно которым за Зеленского проголосовало большинство жителей востока и юга страны.

"Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это - обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять", - заявил он.

Муждабаев утверждает, что победа Зеленского приведет к новой революции, в результате которой Украина потеряет еще 6-8 областей.

"Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6–8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого", - добавил он.

Избиратели в комментариях негативно отреагировали за заявление Муждабаева, который был еще несколько лет назад гражданином России и паспорт Украины получил от президента Петра Порошенко.

"Нельзя мотивировать людей на гражданскую войну. Это ужасно", "При демократии надо признавать выбор большинства, а уж власть то точно надо менять как можно чаще", "Стрелять не надо, точно", "Я тоже не сильно рад такому выбору, но называть предателями людей за то, что они не разделяют Вашу точку зрения это слишком. Называть моих друзей и родителей предателями? Айдер, да вы реально оху*ли!", "Муждабаев, вы окончательно рехнулись?", "Пошел на х*у, ублюдок заезжий", "Я не юрист. Но мне кажется, что за призывы стрелять его надо арестовать!", "Секта порохоботов высушила мозг Айдеру", "Тормоза отказали?", "Лично стрелять будешь?" – написали гневные комментарии интерент-пользователи.

"Вот что пишет российский выкидыш Муждабаев, который в 2015 году переехал в Украину, в 2016 году получил от Порошенко украинский паспорт и теперь, оставаясь гражданином Российской Федерации, призывает расстреливать тех украинцев, которые не проголосовали на президентских выборах за казнокрада. Эта срань господня по-украински писать-говорить не умеет, но уже обещает создавать карательные отряды для расстрела тех украинцев, которые не хотят, чтобы порошенки, кононеки и свинарчуки доворовали остатки государства", - прокомментировал заявление Муждабаева Владимир Бойко.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.