В ЦИК объявили, действительны ли выборы 2019

31 марта 2019, 21:13

Комиссия констатирует высокий уровень явки избирателей.

Выборы в Украине
В ЦИК объявили, действительны ли выборы 2019 / Униан

Явка на выборах президента Украины 2019 превысила 50%. Таким образом, выборы 2019 признаны действительными.

Отметим, что на момент публикации явка составляла 65,35%. Речь идет о данных по 21 избирательному округу из 199-ти. Показатель немного колеблется, но растет довольно быстрыми темпами.

Напомним, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".

В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.

Ранее  сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).

А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.

В целом, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы были данные по состоянию на 15:00.

Явка на выборах: что это такое и как ее считают

Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.

В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили.

На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше.

В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте.

Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошеных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента.

Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.

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