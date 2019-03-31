В ЦИК объявили, действительны ли выборы 2019 / Униан

Явка на выборах президента Украины 2019 превысила 50%. Таким образом, выборы 2019 признаны действительными.

Отметим, что на момент публикации явка составляла 65,35%. Речь идет о данных по 21 избирательному округу из 199-ти. Показатель немного колеблется, но растет довольно быстрыми темпами.

Напомним, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".

В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.

Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).

А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.

В целом, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы были данные по состоянию на 15:00.