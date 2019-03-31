Выборы 2019: в полиции рассказали о первых уголовных делах

Полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств.

Таковы данные по состоянию на 15:00, сообщил в Facebook спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Из 11 уголовных дел, четыре события касаются фальсификации избирательных документов, три – это нарушения тайны голосования, еще два – нанесения умышленных легких телесных повреждений, а также один случай препятствования осуществлению избирательного права и одно хулиганство.

Напомним, по состоянию на 15:00, явка на выборах 2019 составила 44,45%. Показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014.

Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.