Выборы 2019: в полиции рассказали о первых уголовных делах

Уже открыто 11 уголовных производств.
Полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств.
Таковы данные по состоянию на 15:00, сообщил в Facebook спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Из 11 уголовных дел, четыре события касаются фальсификации избирательных документов, три – это нарушения тайны голосования, еще два – нанесения умышленных легких телесных повреждений, а также один случай препятствования осуществлению избирательного права и одно хулиганство.
Напомним, по состоянию на 15:00, явка на выборах 2019 составила 44,45%. Показатель 2019 года уже превысил явку на выборах 2014.
Ранее Главред сообщал, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики. На выборы 2019 уже пришли несколько кандидатов в президенты.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.