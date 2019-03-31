Скандал на избирательном участке в Киеве: обнаружили ручки с исчезающими чернилами

Президентские выборы-2019 / УНИАН

На избирательном участке №417 в Днепровском районе Киева обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Об этом сообщается на странице сообщества "ЄвроМайдан - EuroMaydan" в Facebook.

"Киев, 417 участок, произошел скандал из-за ручек с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол", - идет речь в сообщении.

Напомним, в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.

Ранее также сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.