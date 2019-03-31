"Коктейль Молотова": на Черниговщине пытались поджечь избирательный участок

В одном из городов Черниговской области на выборах президента Украины 2019 случилось ЧП.
В воскресенье, 31 марта, в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.
Мужчина бросил "коктейль Молотова" на участке, расположенном в Борзнянском районном доме культуры, огонь сразу же потушили, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.
По данным ведомства, правоохранители быстро отреагировали на чрезвычайное происшествие и задержали злоумышленника, он оказался нетрезвым.
"…избиратель пришел на участок… и, после угрозы "я вас подожгу", достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования…", — отмечается в сообщении.
После инцидента процесс голосования на участке продолжался в обычном режиме. Копы решали вопрос об открытии производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
В полиции также показали фотографию мужчины, которого задержали после того, как он бросил на участке бутылку с горючим веществом.
Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.