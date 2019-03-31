"Коктейль Молотова": на Черниговщине пытались поджечь избирательный участок

На Черниговщине мужчина пытался поджечь избирательный участок "коктейлем Молотова" / cn.npu.gov.ua

В воскресенье, 31 марта, в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.

Мужчина бросил "коктейль Молотова" на участке, расположенном в Борзнянском районном доме культуры, огонь сразу же потушили, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.

По данным ведомства, правоохранители быстро отреагировали на чрезвычайное происшествие и задержали злоумышленника, он оказался нетрезвым.

"…избиратель пришел на участок… и, после угрозы "я вас подожгу", достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования…", — отмечается в сообщении.

После инцидента процесс голосования на участке продолжался в обычном режиме. Копы решали вопрос об открытии производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В полиции также показали фотографию мужчины, которого задержали после того, как он бросил на участке бутылку с горючим веществом.

На Черниговщине мужчина пытался поджечь избирательный участок "коктейлем Молотова" / cn.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).