В Кривом Роге пенсионеры "штурмовали" избирательный участок: опубликовано видео

Президентские выборы-2019 / УНИАН

Пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "штурмом брать" один из избирательных участков (расположенный в здании Авиаколледжа), поскольку тот не начал работать в положенное время – 08.00.

Видео "штурма" участка на выборах президента Украины 2019 было опубликовано в соцсети Facebook.

Кроме того, по данным портала Первый Криворожский, вовремя не заработал участок на микрорайоне Солнечный, расположенный в школе №118.

Участок в авиаколледже избиратели берут штурмом Опубликовано Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога Суббота, 30 марта 2019 г.

Напомним, президентская избирательная кампания в Украине стартовала аккурат 31 декабря 2018-го. Всего в Центризбиркоме зарегистрировали 44 кандидата на пост президента. Однако еще до первого тура пятеро кандидатов (Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Евгений Мураев, Сергей Кривонос и Александр Мороз) сняли свои кандидатуры с выборов 2019.

Далее, Центризбирком обязан, согласно законодательству, установить результаты выборов президента Украины 2019 до 10 апреля включительно. В случае, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более половины голосов избирателей, то будет назначен второй тур выборов - на 21 апреля.