Выборы президента Украины 2019: лента соцсетей (обновляется)

Президентские выборы-2019 / УНИАН

В Украине открылись избирательные участки: сегодня, 31 марта 2019 года проходит первый тур очередных выборов президента Украины.

Главред фиксирует события дня глазами украинских пользователей социальных сетей.

Также мы ведем онлайн-трансляцию седьмых по счету выборов главы государства.

08.56 Советник главы МВД дел Зорян Шкиряк призвал граждан взять "паспорт в зубы и вперед".

08.48 Архиепископ Евстратий Зоря в день выборов желает всем избирателям мудрости.

08.38 Блогер Андрей Шокотко удивляется количеству сотрудников силовых ведомств на улицах городов в день выборов:

"Нарочно не придумаешь. КГБ патрулирует улицы в день выборов. Сослуживцы Ходаковского и Голубана, в масках и вооружившись как на войну, присматривают за народом. Без слов, но красноречиво намекают - избавиться от Порошенко не получится, Майдан не пройдет"

08.31 Блогер Олег Пономарь считает, что мало правильно проголосовать, важно защитить свой выбор:

"У Москвы есть много разработанных сценариев и вечером (и завтра) начнут появляться фальшивые и фейковые экзит полы. Я хочу, чтобы все были к этому готовы. Я хочу, чтобы все были спокойны и не паниковали, не разносили панику дальше. Нельзя допустить хаос и нельзя играть по московским сценариям.Наш сценарий - Меньше эмоций. Холодный расчет. Уверенность в победе.Вера в Украину".

08.26 Журналиста Евгения Кузьменко впечатлило обращение экс-премьера Николая Азарова в связи с выборами в Украине 2019:

"Пересматриваю предвыборное спаслание Миколы Яновича. Не могу оторваться.

Этот пышный галстук, оттеняющий седины; этот хмурый вид и немигающие глаза; этот скрипучий голос, который любой скрипучей двери даст фору вперид. Этот кулачок, которым оратор сотрясает, дабы придать словам своим пущей убедительности.

Он такой милый. Хочется запереть его в подвале с дискографией группы Cannibal Corpse — и узнать, кто победит. Задля Украины, для майбитнього наших дитей и анукав"