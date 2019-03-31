Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция

Президентские выборы-2019 / УНИАН

01.12 Общая статистика по кандидатам:

Количество кандидатов : 39. Из них 35 мужчин и 4 женщины. В общем документы подавал 91 претендент.

Средний возраст кандидатов : 50 лет. В возрастной категории 35-45 лет зарегистрировано 12 кандидатов, 45-60 лет – 20 кандидата, более 60 – 7.

Принадлежность к партии : 19 кандидаты выдвигаются от партии, а 20 – самовыдвиженцы. В то же время 23 из них являются членами партий, 16 – не входят в состав какой-либо политической силы.

Где работают кандидаты : 14 кандидатов являются народными депутатами. Одна кандидатка Юлия Литвиненко является безработной, еще у одного – Романа Насирова – место работы не указано.

00.51 ТСН 31 марта проведет не только свой независимый экзит-пол, но и семичасовой марафон"Вибір країни".

00.47 Если вы не хотели идти на выборы, то вот вам аргумент в защиту - все предопределено, известный украинский астролог уже назвал победителя президентских выборов, можно расслабиться.

00.31 Насколько эти прогнозы точны, мы узнаем совсем скоро. Полные результаты экзит-полов будут опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.

Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах. Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.

00.29 По последним данным, лидируют в опросах Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

00.14 Эти выборы, кажется, будут первыми, в которых ни один из кандидатов в президенты, имеющих реальные шансы на победу, не явился на дебаты.

Так, телеканал UA: Перший анонсировал дебаты между лидерами соцопросов Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, однако в итоге мероприятие сорвалось: первый предпочел выступать с концертами Квартала 95, второй выбрал предвыборный тур, а лидер Батькивщины хоть и прибыла на эфир, однако вскоре его покинула, удостоверившись в отсутствии остальных приглашенных.

До этого в эфир того же UA:Перший Бойко и Ляшко не явились на дебаты против своего конкурента Анатолия Гриценко.

00.04 Несмотря на "день тишины" накануне кандидаты обвиняли друг друга в подкупе избирателей.

Всего нацполиция зафиксировала 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Правоохранители продолжают работать в усиленном режиме и охранять 29 тыс. 866 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасносюти и порядка на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

00.00 Избирательные участки в Украине откроются в 08:00 утра по киевскому времени. В этой избирательной президентской гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Кандидаты в президенты Украины на выборах 2019: полный список В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек. Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей. Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов Игорь Шевченко : Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна". Виталий Скоцик : Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Валентин Наливайченко : Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Сергей Каплин : Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины. Анатолий Гриценко : Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007). Виталий Куприй : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ольга Богомолец : Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей. Геннадий Балашов : Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10". Александр Шевченко : Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Роман Насиров : Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде. Юрий Бойко : Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы). Юлия Тимошенко : Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Олег Ляшко : Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии". Александр Вилкул : Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов). Аркадий Корнацкий : Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель. Александр Мороз : Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах. Илья Кива : Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Руслан Кошулинский : Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. Александр Данилюк : Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. Сергей Тарута : Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации. Владимир Зеленский : Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95". Инна Богословская : Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов. Игорь Смешко : Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах). Николай Габер : Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины". Юрий Деревянко : Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины. Роман Бессмертный : Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств. Виктор Бондарь : Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы). Руслан Рыгованов : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Сергей Носенко : Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Виктор Кривенко : Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины". Андрей Новак : Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Василий Журавлев : Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. Юрий Тимошенко : Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. Петр Порошенко : Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх. Юрий Кармазин : Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Юлия Литвиненко : Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ". Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Владимир Петров : Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом. Александр Соловьев : Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Напомним, в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. Подробнее читайте в нашем материале Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки. Также граждане Украины могут проголосовать не в своем городе.