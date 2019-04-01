ЦИК обнародовала результаты голосования на участках за рубежом

За границей предварительно лидирует Порошенко / УНИАН

Центральная избирательная комиссия после обработки 27,72% бюллетеней подсчитала, что на заграничном округе большинство голосов граждане Украины отдали за президента Петра Порошенко.

В большинстве стран украинцы поддержали главу государства – у него 36,88% голосов. В частности, в Таиланде (57,73%), Австралии (55,2%), Черногории (53,6%), Индии (51,72%) и ЮАР (50,68%).

Второе место за границей занял Владимир Зеленский. За него активно голосовали в Сербии (57,14%), Туркменистане (46,75%) и Киргизии (44,18%).

Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что в голосовании на выборах президента приняли участие 17 000 599 избирателей с 26 770 419 человек.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.