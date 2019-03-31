Портрет избирателя Зеленского: стало известно, кто и голосовал лидера выборов-2019

Владимир Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины.

Самими большими сторонниками политика стали жители юга Украины - там за него отдали голоса 40,1% избирателей.

Читайте такжеКомментируя данные экзит-полов, Зеленский едко потроллил ПорошенкоСледом за югом идет центр Украины - 36,2%. Тройку замыкает восток страны, где за кандидата проголосовали 31,4%.

На севере поддержку Зеленскому выразили 28,8% процентов от всех пришедших на избирательные участки, 24,8% шоумэн получил в столице. Меньше всего голосов Зеленский получил в западной части Украины – всего 20,9%.

Примерно равное количество голосов Зеленский получил как в столице, так и в других крупных городах (33,6%), городах (31,4%) и селах (27,7%).

Женщины за шоумэна голосовали чаще, чем мужчины – 53,7% против 46,3%.

Ранее сообщалось, что что Тимошенко и Зеленский могут договориться об объединении голосов во втором туре президентских выборов.