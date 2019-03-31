Найем сообщил об объединении Тимошенко и Зеленского, у шоумена уже прокомментировали

Найем сообщил об объединении Тимошенко и Зеленского

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре выборов 2019.

"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", – написал нардеп в Telegram.

По одной из версий Найема, Тимошенко готова пойти на этот шаг ради создания в дальнейшем парламентской коалиции. То есть Зеленский, по сути, обещает Тимошенко кресло премьер-министра. А главной задачей этой коалиции станет изменение законодательства и внедрение в Украине двухтуровой системы проведения парламентских выборов.

Читайте такжеЗеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно"В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51 % мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров", – пояснил депутат.

При этом Найем констатировал, что "такой союз станет большой проблемой для Петра Порошенко и сильно подкосит имидж "несистемного кандидата" и "проводника новых сил" Зеленского".

В свою очередь в штабе Зеленского данную информацию назвали "бредом".

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. В этом случае 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленскийфинишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Он получил высокий уровень поддержки во всех регионах Украины, кроме западной. Избирателем Зеленского, по данным экзит-пола, стала молодая аудитория до 40 лет.

Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Действующего президента наоборот, больше всего поддержала западная Украина, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов. Костяком избирателей Порошенко стали пенсионеры.