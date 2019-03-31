Кто и где голосовал за Порошенко: политический портрет избирателя президента

Порошенко вышел во второй тур согласно экзит полов/ УНИАН

Главред разобрался, кто и как голосовал за действующего президента Петра Порошенко, который в первом туре выборов президента набрал от 17,8 до 19,19% голосов украинцев.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, больше всего поддержки Порошенко получил от избирателей из западной Украины 26,4% и в Киеве – 29,6%. Хуже за президента голосовали на севере страны (18,2%) и центре (14,8%). И самый худший показатель голосов у Порошенко на восточном (10,1%) и южном (10,3%) регионах.

Примерно равное количество голосов Порошенко получил как в больших городах (18,5%), так и в селах (18,6%) и городах (15,4%).

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Интересно, что костяк избирателей Порошенко составили пенсионеры (от 60 лет и старше). Они отдали за президента 31,4% голосов. Еще 18,9% украинцев в возрасте от 50 до 59 лет отдали свои голоса Порошенко. Похоже, пожилые люди оценили повышение пенсий и монетизацию субсидий, которые были запущены аккурат перед выборами.

19,7 % украинцев от 40 до 49 лет также отдали свой голос Порошенко. А вот молодежь не поверила президенту и отдала ему только 19% (от 30 до 39 лет) и 10,8% (от 18 до 29 лет).

Напомним, в день выборов-2019, 31 марта, в Украине было проведено четыре экзит пола. Абсолютно все компании, которые проводили опрос украинцев на выходе из избирательных участков, сходятся во мнении по поводу финалистов выборов-2019. Остальные результаты также отличаются незначительно.

Читайте такжеПортрет избирателя Зеленского: стало известно, кто и голосовал лидера выборов-2019Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 29,5 до 30,7%. Второе место занял Петр Порошенко, его результат - от 17,8 до 19,19%. Юлии Тимошенко избиратели, согласно предварительным результатам выборов, отдали от 13,75 до 14,2%. Юрий Бойко по всем экзит полам получил от 9,1 до 10,3%. И замыкает пятерку Анатолий Гриценко, он финишировал с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.