Все экзит полы 2019: чем отличаются предварительные результаты выборов и главная сенсация

Выборы 2019 / УНИАН

В день выборов-2019, 31 марта, в Украине было проведено четыре экзит пола.

Абсолютно все компании, которые проводили опрос украинцев на выходе из избирательных участков, сходятся во мнении по поводу финалистов выборов-2019. Остальные результаты также отличаются незначительно.

Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 29,5 до 30,7%. Второе место занял Петр Порошенко, его результат - от 17,8 до 19,19%. Юлии Тимошенко избиратели, согласно предварительным результатам выборов, отдали от 13,75 до 14,2%. Юрий Бойко по всем экзит полам получил от 9,1 до 10,3%. И замыкает пятерку Анатолий Гриценко, он финишировал с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.

Игорь Смешко стал главной сенсацией выборов, заняв шестое место. При том, что соцопросы накануне выборов не сулили ему больше 2,7%, он смог как минимум удвоить свой реальный результат. Разные экзит полы дают ему от 6,4 до 6,74%.

Главный радикал Олег Ляшко, по результатам экзит полов, получает от 4,3 до 5%.

Таким образом, у Юлии Тимошенко практически не остается шансов попасть во второй тур выборов. 21 апреля мы, скорее всего, увидим там Зеленского и Порошенко.

Национальный экзит пол

Национальный экзит пол проводили фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4%, Руслан Кошулинский - 1,8%.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Всеукраинский экзит пол

Всеукраинский экзит пол был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский финишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Третьей финишировала Юлия Тимошенко, за лидера "Батькивщины" проголосовало 14% украинцев. Юрий Бойко занял четвертое место, за него свои голоса отдали 9,1% избирателей. И замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко, он, по предварительным результатам, получил 7,6% голосов.

Игорь Смешко набрал 6,6%, Олег Ляшко - 5%, Александр Вилкул - 3,7%, Руслан Кошулинский - 1,9%.

Экзит-пол Социс

Еще один экзит-пол проведенный компанией Социс. По предварительным данным этого опроса во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов и Петр Порошенко - 19,19%. Юлия Тимошенко финишировала с результатом 13,75%. Юрий Бойко получил 9,24% голосов, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.

Статистическая погрешность не превышает 0,8%.

Экзит пол Социального мониторинга

И последний, четвертый экзит пол, был проведен по заказу каналов 112 и Newsone.

По предварительным результатам, этот экзит пол также называет Петра Порошенко и Владимира Зеленского лидерами избирательной гонки. Зеленский получил 30,7% голосов избирателей, а Порошенко 18,6% голосов.

Третье место в гонке заняла Юлия Тимошенко с результатом в 13,9% голосов. У Юрия Бойко, по данным экзит-пола, 10,3% голосов. Следом за ним идут: Анатолий Гриценко - 7,3%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 4,3%, Александр Вилкул - 3,3%, Руслан Кошулинский - 2,0%, Александр Шевченко - 0,5%.

Статистическое отклонение результатов экзит-пола составляет 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.

Следует отметить, что кандидаты финишировали в таком же порядке, как и сообщалось в последних соцопросах, за исключением Игоря Смешко.

Данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 10 апреля. Уточненные и окончательные данные экзит-полов опубликуют в 23:00 – это будет информация по состоянию на момент закрытия избирательных участков.