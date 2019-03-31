Все экзит полы 2019: чем отличаются предварительные результаты выборов и главная сенсация

Второй тур, очевидно, пройдет в борьбе между Порошенко и Зеленским. Но не второй результат действующего президента стал главным сюрпризом выборов.
В день выборов-2019, 31 марта, в Украине было проведено четыре экзит пола.
Абсолютно все компании, которые проводили опрос украинцев на выходе из избирательных участков, сходятся во мнении по поводу финалистов выборов-2019. Остальные результаты также отличаются незначительно.
Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 29,5 до 30,7%. Второе место занял Петр Порошенко, его результат - от 17,8 до 19,19%. Юлии Тимошенко избиратели, согласно предварительным результатам выборов, отдали от 13,75 до 14,2%. Юрий Бойко по всем экзит полам получил от 9,1 до 10,3%. И замыкает пятерку Анатолий Гриценко, он финишировал с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.
Игорь Смешко стал главной сенсацией выборов, заняв шестое место. При том, что соцопросы накануне выборов не сулили ему больше 2,7%, он смог как минимум удвоить свой реальный результат. Разные экзит полы дают ему от 6,4 до 6,74%.
Главный радикал Олег Ляшко, по результатам экзит полов, получает от 4,3 до 5%.
Таким образом, у Юлии Тимошенко практически не остается шансов попасть во второй тур выборов. 21 апреля мы, скорее всего, увидим там Зеленского и Порошенко.
Национальный экзит пол
Национальный экзит пол проводили фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом:
Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4%, Руслан Кошулинский - 1,8%.
Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Всеукраинский экзит пол
Всеукраинский экзит пол был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1.
Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский финишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Третьей финишировала Юлия Тимошенко, за лидера "Батькивщины" проголосовало 14% украинцев. Юрий Бойко занял четвертое место, за него свои голоса отдали 9,1% избирателей. И замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко, он, по предварительным результатам, получил 7,6% голосов.
Игорь Смешко набрал 6,6%, Олег Ляшко - 5%, Александр Вилкул - 3,7%, Руслан Кошулинский - 1,9%.
Экзит-пол Социс
Еще один экзит-пол проведенный компанией Социс. По предварительным данным этого опроса во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 29,25% голосов и Петр Порошенко - 19,19%. Юлия Тимошенко финишировала с результатом 13,75%. Юрий Бойко получил 9,24% голосов, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
Статистическая погрешность не превышает 0,8%.
Экзит пол Социального мониторинга
И последний, четвертый экзит пол, был проведен по заказу каналов 112 и Newsone.
По предварительным результатам, этот экзит пол также называет Петра Порошенко и Владимира Зеленского лидерами избирательной гонки. Зеленский получил 30,7% голосов избирателей, а Порошенко 18,6% голосов.
Третье место в гонке заняла Юлия Тимошенко с результатом в 13,9% голосов. У Юрия Бойко, по данным экзит-пола, 10,3% голосов. Следом за ним идут: Анатолий Гриценко - 7,3%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 4,3%, Александр Вилкул - 3,3%, Руслан Кошулинский - 2,0%, Александр Шевченко - 0,5%.
Статистическое отклонение результатов экзит-пола составляет 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.
Следует отметить, что кандидаты финишировали в таком же порядке, как и сообщалось в последних соцопросах, за исключением Игоря Смешко.
Данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 10 апреля. Уточненные и окончательные данные экзит-полов опубликуют в 23:00 – это будет информация по состоянию на момент закрытия избирательных участков.
Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен
Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах.
Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.