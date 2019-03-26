У Порошенко создали "сетку" по скупке голосов в Донецке - СМИ

В рамках подготовки к выборам президента Украины на Банковой создали "сетку" по скупке голосов избирателей в Донецкой области.

Такие данные сообщает издание Страна, публикуя пофамильный список участников и кураторов структуры "сетки" в области, где рейтинг президента Петра Порошенко не слишком высокий.

"Суть технологии - выдать деньги не всем желающим продать голос, а лишь тем, кто потенциально готов проголосовать за Порошенко или же склоняется к этому. Если потенциальный избиратель колеблется - идти на участок или нет - ему предлагают материальное поощрение. Которое может быть оформлено как государственная помощь (через программы социальной поддержки местных и областных советов), так и просто "черным налом", - говорится в расследовании.

Структура "сетки" Порошенко в Донецкой области по версии СМИ. В максимальном разрешении ее можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Система работает на базе штабов БПП, помощников депутатов от этой фракции как в Раде, так и в местных советах. Курируют округа непосредственно влиятельные депутаты Блока Порошенко или назначенцы президента в регионах.

Также в материале приводится таблица, согласно которой главными кураторами скупки голосов в Донецкой области якобы являются нардеп Сергей Березенко, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов и глава Донецкой военно-гражданской администраци Александр Куць.

Издание отмечает, что Донецкая область разбита на восемь округов. В каждом работают около двух тысяч агитаторов. Исключение составляет 58-й округ в Мариуполе - там их пока только 500:

"У руководителей округов по линии #Сетки обычно в районе 10-15 руководителей направлений и ближайших помощников. Это называется "Окружной агитационный штаб". На базе некоторых штабов (но не всех) работают колл-центры".