Порошенко раскрыл план Путина по срыву выборов в Украине

Порошенко раскрыл план Кремля по срыву украинских выборов / сайт президента Украины

У президента России Владимира Путина есть план по срыву украинских выборов президента, первый тур которых состоится 31 марта.

С таким заявлением выступил Петр Порошенко во вторник, 26 марта, в ходе торжественных мероприятий по случаю пятой годовщины создания Нацгвардии.

"Друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Речь идет об осуществлении целого плана по срыву выборов, перевод их в формат внутреннего конфликта", - предостерег глава государства украинцев.

Читайте такжеПочему Порошенко – идеальный президент для ПутинаОн добавил, что его долгом является защита волеизъявления украинского народа, передает пресс-служба Порошенко.

"Президента Украины будет избирать украинский народ, и мы сделаем все, чтобы это было прозрачно и в соответствии с законом, с европейскими стандартами", - выразил убежденность гарант.

Ранее в комментарии Главреду политтехнолог Сергей Гайдай сказал, что президент РФ нападет на украинское государство, если захочет, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти.