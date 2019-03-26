Политтехнолог развенчал миф насчет нападения Путина на Украину

26 марта 2019, 17:00

Между Путиным и Порошенко идет постоянный диалог через Медведчука, убежден эксперт.

Политтехнолог полагает, что Владимир Путин может напасть на Украину, если так решит
Владимир Путин может напасть на Украину, если так решит, полагает политтехнолог / Reuters

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что желание президента Российской Федерации Владимира Путина напасть на Украину или пойти на военную агрессию не зависит от того, кто будет избран президентом нашей страны, противоположное утверждение является мифом.

Президент РФ нападет на украинское государство, если так решит, не зависимо от того, кто будет находиться у власти — действующий президент Петр Порошенко или не Порошенко, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, он глубоко убежден, что между Путиным и Порошенко идет постоянный диалог через кума российского лидера, украинского политика Виктора Медведчука.

"Во-первых, Путин нападет, если так решит, не зависимо от того, кто будет находиться у власти в Украине — Порошенко или не Порошенко. Желание Путина напасть на Украину и совершить военную агрессию не зависит от того, кого мы изберем президентом. Это — миф", — отметил политтехнолог.

Гайдай также полагает, что сценарий обострения конфликта между Украиной и РФ в минимальном своем варианте уже был опробован — с моряками и конфликтом в Черном море вблизи Керченского пролива. 

"Об этом недавно говорил российский политолог Станислав Белковский, который сказал напрямую, что это был договорной матч между Путиным и Порошенко. В России пропаганда историю с моряками представила так, что на РФ нападают, что российские военнослужащие защищали свою границу, свои территориальные воды, да и какие молодцы русские моряки", — сказал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что "для Украины интерес понятен: вот агрессия России, за этим следуют санкции, а самое главное — появляется возможность введения военного положения, которое, к сожалению для Порошенко и к счастью для нас, провалилось".

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с Россией"Потому что мы бы сейчас говорили не о выборах, которые должны состояться, а об их отмене", — заявил Гайдай.

"Более того, при всем том, что Путин может иногда говорить, что он не любит Порошенко, но, на самом деле, для него нынешний президент Украины — понятный и ясный партнер. Так Путин понимает, какой при Порошенко будет Украина, как с такой Украиной договариваться, что делать. А все остальные, которые могут сменить Порошенко — это "темные лошадки". Белковский убежден, что главным протеже Путина на этих выборах является Порошенко", — отметил политтехнолог.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция России против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военных РФ прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию в отношении Украины.

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нападение Петр Порошенко Владимир Путин Сергей Гайдай
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