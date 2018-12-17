Экс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины

Открытая широкомасштабная операция РФ против Украины возможна, полагает экс-советник Владимира Путина / Reuters

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

В 2014-м году максимальное число российских военных вдоль украинской границы не превышало 50 тысяч, а сейчас — практически вдвое больше, рассказал аналитик в интервью Обозревателю.

В то же время он подчеркнул, что глава России больше не пытается скрывать использование армии государства против Украины.

"В Азовском море произошло открытое использование российских вооруженных сил. В Иловайске участвовало несколько десятков российских тактических групп, но это скрывалось. То, что российская артиллерия обстреливала украинские войска вдоль границы — факт известный, но Запад предпочитал не видеть этого", — отметил собеседник.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуПо словам Илларионова, теперь они видят, что Путин уже не пытается скрывать использование своих вооруженных сил.

"И, поскольку он перестал скрывать свои агрессивные действия, значит, что ограничений у него больше нет. Поэтому открытая широкомасштабная операция возможна", — добавил эксперт.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.