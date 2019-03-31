На Житомирщине двое чиновников повторили ляп Ляшко с избирательным бюллетенем

Двое чиновников сделали фото своих избирательных бюллетеней.
Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, а также мэр Житомира Сергей Сухомлин сделали фото избирательных бюллетеней перед тем, как поместить их в урну для голосования.
"Проголосовал за продолжение реформ!", - написал Гундич в подписи к фото в Facebook.
При этом на фото он держал в руках развернутый бюллетень, который опускал в урну для голосования.
"Гражданский долг выполнил", - написал Сухомлин в подписи к фото. При этом опуская свой бюллетень в урну, он также развернул его лицевой стороной к фотокамерам.
Отметим, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также опубликовала фото с избирательным бюллетенем.
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.
Напомним, сегодня придя на участок для голосования лидер фракции Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко "засветил" бюллетень перед камерами.
Кроме того, с президентом Украины Петром Порошенко произошел казус на избирательном участке. Он отдал свой бюллетень внуку, а тот его уронил и наступил ногой.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.