На Житомирщине двое чиновников повторили ляп Ляшко с избирательным бюллетенем

В Украине проходят президентские выборы

Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, а также мэр Житомира Сергей Сухомлин сделали фото избирательных бюллетеней перед тем, как поместить их в урну для голосования.

"Проголосовал за продолжение реформ!", - написал Гундич в подписи к фото в Facebook.

При этом на фото он держал в руках развернутый бюллетень, который опускал в урну для голосования.

"Гражданский долг выполнил", - написал Сухомлин в подписи к фото. При этом опуская свой бюллетень в урну, он также развернул его лицевой стороной к фотокамерам.

Отметим, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также опубликовала фото с избирательным бюллетенем.

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним. Запрещено это и членам избиркомов, и даже избирателям.

/ @JudithGoughFCO

Напомним, сегодня придя на участок для голосования лидер фракции Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко "засветил" бюллетень перед камерами.

Кроме того, с президентом Украины Петром Порошенко произошел казус на избирательном участке. Он отдал свой бюллетень внуку, а тот его уронил и наступил ногой.