Выборы-2019: в Центризбиркоме рассказали о рекордной длине бюллетеней

Напечатано уже более 90% бюллетеней / УНИАН

Для голосования на выборах президента Украины 31 марта комбинат Украина по заказу Центральной избирательной комиссии напечатал уже более 90% бюллетеней.

Предприятие уже передало ЦИК бюллетени для 10 областей, а сегодня передаст еще для четырех областей, при этом печатание всех бюллетеней планируют завершить 24 марта, заявил директор комбината Юрий Онищенко.

Он сообщил, что для изготовления всех бюллетеней необходимо более 434 тонн бумаги. Всего будет изготовлено более 60 тыс. упаковок бюллетеней, каждая из которых будет содержать по 700 экземпляров.

Онищенко отметил, что на печатание бюллетеней израсходовано 165 млн 587 тыс. 213 грн, а стоимость одного бюллетеня составляет 4 грн 26 коп.

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При этом в ЦИК добавили, что бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей, передает 112 Украина.

Напомним, в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. Подробнее читайте в нашем материале Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки.