С Порошенко на голосовании произошел забавный казус: опубликованы фото и видео

Петр Порошенко / GettyImages

С президентом Украины Петром Порошенко произошел казус на избирательном участке.

Как сообщает Страна, Порошенко отдал свой бюллетень внуку, а тот его уронил и наступил ногой.

Перед голосованием у главы государства спросили, чего он ожидает от выборов, Порошенко ответил "победы Украины и моей".

По его мнению, выборы организованы хорошо, и Украина будет двигаться вперед в Европейский Союз и НАТО, к продолжению реформ, которые являются "судьбоносными для Украины".

"Сегодня Господь послал нам солнышко и происходят позитивные вещи. Вчера пошел первый поезд в Мариуполь, сегодня утром я поздравил Гвоздика с победой", - сказал Порошенко перед голосованием.

Петр Порошенко / GettyImages

Петр Порошенко / Страна

Петр Порошенко / Страна

Ранее сообщалось, что лидер фракции Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

Главред ранее писал, кто из известных украинских политиков пришел на выборы 2019, и как они голосовали.

В воскресенье, 31 марта, в Украине начались выборы президента 2019 — в 8:00 открылись избирательные участки. Проголосовать на выборах можно до 20:00, потом будут оглашены результаты экзит-поллов.