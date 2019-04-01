В ЦИК озвучили окончательную явку избирателей на выборах президента

На выборы пришли 63,48% граждан страны / "Хвиля"

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные цифры явки избирателей на выборах президента Украины.

Как сообщили в Центризбиркоме, окончательная явка на выборах президента Украины составила 63,48%.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в голосовании на выборах президента приняли участие 17 000 599 избирателей с 26 770 419 человек. Этот показатель выше уровня 2014 года, когда на участки пришли 60,29%.

Больше всего избирателей проголосовало во Львовской области (68,88%), на Волыни (68,33%) и Киеве (67,99%). В Закарпатской области зафиксирована самая низкая явка - 46,99%, далее следуют Черновицкая (56,07%) и Луганская области (56,77%).

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.