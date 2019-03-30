"Хоть бы по рошеновскому торту давал": в Сети возмутились из-за раздачи гречки в Кривом Роге в "день тишины"

В "день тишины" в субботу, 30 марта, на улицах Кривого Рога в агитационных палатках в поддержку Петра Порошенко осуществлялась раздача продуктовых наборов и агитационной продукции в поддержку нынешнего президента.

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник и опубликовал соответствующие фото.

"Посмотрим, как новый руководитель полиции контролирует законность на выборах. Уважаемые граждане, не стесняйтесь, сообщайте полицию о таких случаях", - говорится в сообщении Колесника.

Отметим, что сообщение о раздаче гречки накануне выборов вызвало волну возмущения пользователей:

"Кіло цукру і зубожіння на роки", "Гречка всемогущая! Войдёт в историю как последний аргумент предвыборных кампаний", "Петя уже в агонии", "І що, це не злочин? як він нафік гарант", "От сука хоть бы уже по Рошеновскому торту давал", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в "день тишины" в субботу, 30 марта, зафиксировали 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.