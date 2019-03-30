Угрозы, подкуп и незаконная агитация: в полиции рассказали о нарушениях в "день тишины"

Нацполиция фиксирует нарушения избирательного законодательства / УНИАН

В "день тишины" в субботу, 30 марта, Нацполиция зафиксировала 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

По сообщению Департамента коммуникации МВД Украины, зафиксировано, в том числе, 79 заявлений - о незаконной агитации, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов.

Как уверили в МВД, правоохранители продолжают работать в усиленном режиме и охранять 29 тыс. 866 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасносюти и порядка на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

Также сообщается, что с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4 тыс. 891 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлены 655 административных протоколов.

Нацполиция

Напомним, накануне в полиции заявили о том, что в Черкассах в одном из офисных помещений города полиция выявила массовый подкуп избирателей.