"2-4,5 тыс грн за кандидата П": в Черкассах полиция выявила подкуп избирателей

Полиция накануне выборов предотвратила подкуп избирателей / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Черкассах в одном из офисных помещений города полиция выявила массовый подкуп избирателей. В обмен на денежное вознаграждение злоумышленники требовали от избирателей отдать свой голос за кандидата П.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства — в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские выявили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - сказано в сообщении на официальном сайте Национальной полиции.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

На месте инцидента следственно-оперативная группа выявила крупные суммы денежных средств, большей частью номиналом по 500 грн, а также документы с персональными данными граждан. Были обнаружены списки граждан, возле фамилий которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс грн.

В офисе полиция нашла деньги в сумме более 1,6 млн грн и почти 12 тыс. долл. США. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств преступления.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков обвинил кандидата в президенты от власти в использовании административного ресурса и средств из бюджета для подкупа избирателей-пенсионеров в Киеве, Киевской области и еще нескольких регионах страны.