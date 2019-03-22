В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей

22 марта 2019, 18:30

Полиция фиксирует все без исключения заявления о нарушениях на выборах.

Урна выборы
Названы самые распространенные схемы влияния на волеизъявление избирателей

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о четырех самых распространенных схемах влияния на волеизъявление избирателей.

"Можно выделить четыре схемы подкупа. Это сбор личных данных граждан при проведении социальных опросов, анкетирования, во время которых ставятся вопросы приоритетности для опрошенных кандидатов в президенты. Устанавливается такая приоритетность, а кто сомневается в ней, того так называемые анкетологи пытаются убедить в пользу определенного кандидата. Вторая схема - это схема телефонных звонков с предложением проголосовать за кандидата. Третья схема состоит в предоставлении подарков с агитационной символикой, но если такой подарок стоит более 58 гривен, то это подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата", - сказал он на брифинге.

По данным Цуцкиридзе, количество уголовных производств, открытых по фактам нарушений избирательного законодательства во время президентской кампании 2019 года по сравнению с 2014 годом, существенно возросла.

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По его словам, это связано с изменениями в законодательстве, поскольку сейчас полиция фиксирует все без исключения заявления о нарушениях. Также, по словам Цуцкиридзе, криминализированы нарушения избирательного законодательства, которые на предыдущих выборах или вообще не подпадали под категорию правонарушений, или не влекли за собой уголовной ответственности.

Он также отметил, что в полиции не считают нынешнюю избирательную президентскую кампанию грязнее предыдущей.

Напомним, ранее глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в Главреде высказал мнение, что никому не под силу дать прогноз относительно фальсификаций на грядущих выборах президента Украины.

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полиция подкуп выборы-2019
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