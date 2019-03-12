Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей за бюджетные деньги

Арсен Аваков обвинил штаб президента в подкупе избирателей / Интерфакс-Украина

Глава МВД Арсен Аваков обвинил кандидата в президенты от власти в использовании административного ресурса и средств из бюджета для подкупа избирателей-пенсионеров в Киеве, Киевской области и еще нескольких регионах страны.

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Речь идёт о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы Турбота, заложенной в бюджете", - сказал министр 11 марта в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам Авакова, после вручения денег и использования админресурса, пенсионеру перезванивают сотрудники штаба и интересуются, поддержит ли человек на выборах кандидата.

Читайте такжеАваков назвал сумму, взятую штабом Порошенко из госбюджета на подкуп избирателейГлава МВД заявил, что подобные случаи были зафиксированы в Киевской области, Киеве, Одессе и области и в Харьковской области. Он добавил, что полиция отправляет повестки двум тысячам человек, задействованным в схеме подкупа избирателей.

"У нас всего есть обращения по четырем кандидатам. ГБР ведёт проверку по Тимошенко, я в данном случае сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко, у нас есть обращения по Таруте и Гриценко - по одному", - отметил он.

Аваков подчеркнул, что обращение является лишь подозрением и наличие преступления необходимо будет доказать. Министр акцентировал на незаконности оплаты работы агитаторов.

Как ранее сообщалось, полиция в Одесской области возбудила уголовное производство в связи распространением листовок, в которых содержится информация о выплате 5 тысяч грн за каждый голос в пользу кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в Главреде высказал мнение, что никому не под силу дать прогноз относительно фальсификаций на грядущих выборах президента Украины.