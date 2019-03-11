Кандидатов в президенты призывают прекратить обмен "ядерными ударами" и заботиться о сохранении государства

Максим Бурбак / УНИАН

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак обратился к кандидатам в президенты с призывом заботиться о сохранении государства.

Выступая во время Согласительного совета он подчеркнул, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок".

"С каждым следующим днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу - после выборов хоть потоп. Призываем вас: одумайтесь! Снизьте градус противостояния. Уясните наконец, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке есть реальный общий враг, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он привел пример государственнической позиции лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который не выдвигал своей кандидатуры.

"Уважаемые участники выборов. Если вы все будущие президенты, то должны прежде всего заботиться о сохранении государства. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не выдвигал своей кандидатуры - именно для того, чтобы консолидировать патриотические силы и не допустить раздора. Это было его государственническое решение", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы имеем моральное право требовать такого подхода и от вас всех. Помните об Украине, не занимайтесь ерундой. Ни на мгновение не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет дестабилизации", - подчеркнул Бурбак.

Он также добавил, что субботние события в Киеве и Черкассах показывают, что в предвыборной истерии очень легко перейти черту закона.

"На этом в любой момент могут сыграть деструктивные силы. Как изнутри страны, так и вражеские диверсанты", - отметил глава фракции "Народного фронта".

"Еще раз обращаюсь к кандидатам в президенты. Убереги вас Господь от попыток подкупа, фальсификаций, распространения лжи против оппонентов и другой грязи во время избирательной гонки. Инцидент в Киеве и Черкассах засвидетельствовал высокое напряжение в обществе. Последствия избирательных злоупотреблений могут быть тяжелыми и даже трагическими", - резюмировал Максим Бурбак.