Арсений Яценюк

4 апреля 2018, 13:47

Украинский политический и государственный деятель, глава партии "Народный фронт", экс-председатель Верховной Рады и бывший премьер-министр.

Арсений Яценюк

Дата и место рождения

22 мая 1974 года в Черновцы.

Образование

В 1991 году окончил англоязычную спецшколу № 9. В 1996 году окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности правоведение. В 2001 году окончил Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "учет и аудит". В 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Украинской академии банковского дела, защитил диссертацию на тему "Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине".

Работа в бизнесе

Во время учебы стал соучредителем юридической компании "Юрек-Лтд", где работал президентом с 1992 по 1997 гг. В1998-2001 гг. работал консультантом кредитного департамента, советником председателя правления, заместителем председателя правления АППБ "Аваль".

Политическая карьера

19 сентября 2001 года Верховная рада АРК утвердила Яценюка и.о. министра экономики Крыма. 21 ноября того же года решением крымского парламента Яценюк был утверждён в должности министра экономики. 15 мая 2002 года он во второй раз возглавил минэкономики.

В январе 2003 года председатель НБУ Сергей Тигипко назначил Яценюка своим первым заместителем. Когда Сергей Тигипко 4 июля 2004 года возглавил избирательный штаб Виктора Януковича, Яценюку поручили исполнять обязанности главы НБУ до конца предвыборной кампании. В феврале 2005 года Яценюк подал в отставку.

9 марта 2005 года председатель Одесской областной государственной администрации Василий Цушко назначил Яценюка своим первым заместителем. На этой службе он пребывал до своего назначения на пост министра экономики Украины 27 сентября того же года.

27 сентября 2005 года Яценюк был назначен министром экономики. 25 мая 2006 года новоизбранная Рада 5-го созыв отправила правительство в отставку, поручив ему при этом продолжать исполнять свои обязанности до избрания нового. Из-за парламентского кризиса Яценюк работал в режиме и.о. министра более двух месяцев, пока 4 августа не был отправлен в отставку вместе со всем Кабмином.

20 сентября 2006 года президент Виктор Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины — представителем президента в Кабмине.

21 марта 2007 года Яценюк был утверждён в должности министра иностранных дел.

7 августа поддерживавший Ющенко блок НУ-НС выдвинул Яценюка кандидатом в депутаты на парламентских выборах осенью 2007 года, в предвыборном списке он занял третье место. Став депутатом, в начале декабря он был избран на пост председателя Верховной Рады.

17 сентября 2008 года Яценюк подал в отставку в связи с распадом правящей коалиции.

В ноябре 2009 года Яценюк был избран лидером партии "Фронт перемен", и партия выдвинула его кандидатуру в президенты. По результатам выборов Яценюк занял лишь четвёртое место, получив 6,96 % голосов.

В апреле 2012 года Яценюк и находящаяся в тюрьме лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объявили о формировании общего списка для участия в парламентских выборах. В июне 2012 года Яценюк был избран председателем совета "Объединённой оппозиции".

По итогам октябрьских парламентских выборов "Объединённая оппозиция" получила 62 места (25,54 % голосов) по партийному списку и ещё 39 в мажоритарных округах, в общей сложности получив 101 место в парламенте. 11 декабря 2012 года Яценюк был избран председателем фракции ВО "Батькивщина".

С 21 ноября 2013 года совместно с другими оппозиционными лидерами координировал Евромайдан.

26 февраля 2014 года на Майдане Яценюку была предложена должность премьер-министра Украины. На следующий день Рада назначила Яценюка премьер-министром Украины.

Яценюк объявил о своей отставке 24 июля 2014 года в связи с распадом парламентской коалиции и блокированием правительственных инициатив. Верховная Рада отказалась принять отставку Яценюка.

После проведения досрочных парламентских выборов на Украине, 27 ноября 2014 года Верховная Рада Украины 8 созыва утвердила Яценюка на должность премьер-министра.

10 апреля 2016 года Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины.

10 сентября 2014 года Яценюк и спикер Верховный Рады Александр Турчинов возглавили новую партию "Народный фронт". Яценюк был избран председателем её политического совета.

На парламентских выборах 2014 года партия заняла первое место с 22,16 % (3,485,191 голосов), после чего 27 ноября вместе с "Блоком Петра Порошенко", "Самопомощью", Радикальной партией Олегя Ляшко и "Батькивщиною" организовала коалицию "Европейская Украина".

Интересные факты

Яценюк за собственные деньги построил и установил в Черновцах памятник императору Австро-Венгрии Францу Иосифу Первому.

В 2008 году из-за конфликта Яценюка с замначальником спецподразделения ГАИ "Кобра"Кожей, подполковник и два его подчиненных были уволены "за дискредитацию службы", а подразделение впоследствии расформировано. Яценюк заявил, что Кожа во время конфликтной ситуации на дороге якобы его оскорбил, показав ему средний палец.

В 2015 году Следком РФ заявил, что Яценюк якобы воевал в первой Чеченской войне в 1994-1995 годах на стороне чеченских повстанцев. По информации следствия, Яценюк принимал участие минимум в двух вооруженных столкновениях в Чечне. Также он якобы участвовал пытках и расстреле пленных военнослужащих РФ. В 2017 стало известно, что Интерпол отклонил иск РФ об объявлении в международный розыск Яценюка из-за "участия" в чеченской войне.

Яценюк стал прототипом персонажа Кролика Сени в украинском мультсериале "Сказочная Русь".

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Яценюк Народный Фронт Арсений Яценюк
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