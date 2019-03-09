Новый скандал с подкупом: в Одесской области нашли листовки с призывом продать голос за Порошенко

Полиция расследует распространение листовок с предложением 5 тыс. грн за голос на выборах / УНИАН

Полиция в Одесской области возбудила уголовное производство в связи распространением листовок, в которых содержится информация о выплате 5 тысяч грн за каждый голос в пользу кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Правоохранителями установлено, что на территории районного центра Сарата и некоторых сел одноименно района неизвестные распространили листовки с предложением денежного вознаграждения за поддержку на выборах одного из кандидатов, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

При этом с заявлением о правонарушениях в дежурную часть Саратского отделения полиции сообщил председатель райгосадминистрации.

"По его словам, на территории района злоумышленники распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5 тыс. гривен каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет, который отдаст свой голос за определенного кандидата", - сообщили в главке.

Подобные листовки полицейские обнаружили в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря.

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Призыв написан от имени главы Саратской РГА Антона Лобана (который впоследствии обратился в полицию). В агитках сказано, что "у действующей власти появилась возможность" выдать всем жителям вышеназванные суммы за их голоса.

Всем желающим, как отмечается в листовке, предлагается прийти за вознаграждение в здание Саратской РДА 8-14 марта с 8.00 до 14.00. Транспортные расходы будут компенсироваться отдельно, отмечается в листовках, в которых также содержится предвыборный слоган Порошенко. Пришедшие за деньгами должны заполнить соответствующий бланк и иметь при себе паспорт.

Руководство РГА назвало распространение указанных листовок провокацией, пишет УНИАН.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в Главреде высказал мнение, что никому не под силу дать прогноз относительно фальсификаций на грядущих выборах президента Украины.