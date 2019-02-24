"Однозначно будут": эксперт оценил фальсификации на выборах президента

За прозрачность выборов должны следить наблюдатели и избиратели / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко высказал мнение, что никому не под силу дать прогноз относительно фальсификаций на грядущих выборах президента Украины.

Однако нарушения, без сомнения, будут. Такое мнение он высказал во время чата в Главреде.

"К сожалению, я не обладаю таким даром предвидения, как эти эксперты, и не вижу будущее так глубоко, соответственно, я не могу сказать, какими будут масштабы фальсификаций и задействованного админресурса. Это мы увидим уже на выборах", - подчеркнул спикер.

По словам Романенко, о масштабах нарушений можно будет судить после получения сведений от наблюдателей и непосредственно избирателей.

"Будут ли задействованы названные механизмы? Однозначно будут. Но о масштабах мы будем судить уже тогда, когда получим сведения от наблюдателей и рядовых участников выборов", - подытожил политолог.

Напомним, ранее Романенко объяснил, как Порошенко копирует Путина.