Эксперт назвал рецепт победы Зеленского на выборах

24 февраля 2019, 19:12

Юрий Романенко напомнил о высоком рейтинге Владимира Зеленского.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Залогом победы кандидата в президенты с высоким рейтингом и положительным образом является правильная организация избирательного процесса, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"То есть образ, не положенный на организацию, проиграет в столкновении с организацией", - подчеркнул он во время чата в Главреде, отвечая на вопрос о президентских перспективах шоумена Владимира Зеленского.

Ключевым вопросом он назвал способность политика быстро учиться: "Политик может быть нулевым, "чистым листом", но если он способен учиться, то ничего страшного нет – он сумеет наверстать".

Политолог напомнил, что в Украине достаточно обученных политиков, с огромным багажом управления, "а все равно в государстве получается какая-то хренотень".

Он уверен, что все будет зависеть от того, станет ли Зеленский президентом, а также как он будет выстраивать свою администрацию.

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"Если он не сможет создать хорошую администрацию, вовлечь новых людей, новые элиты, толковый бизнес, привлечь их к управлению страной, то он, скорее всего, быстро закончит. Даже быстрее, чем Петр Алексеевич. Хотя Порошенко на старте выглядел не в самой лучшей форме, но сумел пропетлять, нужно отдать ему должное. Он продемонстрировал фантастические способности к выживанию. Вот и Зеленского мы можем недооценивать", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что и ранее воспринимал всерьез политические перспективы Зеленского, когда только появился сериал "Слуга народа".

"Для меня это был знак. Еще тогда я говорил, что Зеленского нужно держать в уме, как человека, который может выскочить перед выборами. Поэтому Зеленского я изначально воспринимал всерьез", - говорит Романенко.

В то же время он отметил, что скептически относится к возможности победы Зеленского, несмотря на рост его рейтинга.

"Ключевой вопрос тут – как этот рейтинг будет конвертирован в реального избирателя на местах, который придет, проголосует и защитит свой голос", - пояснил политолог.

Он добавил, что высокий рейтинг Зеленского не означает, что он уже является победителем.

"Вспомните, высокий рейтинг Ляшко летом 2014 года, когда у него было 22%, и как этот рейтинг сдулся… Вспомните высокий рейтинг Яценюка, его "куля в лоб", милитаристский стиль и все остальное. И что произошло с его рейтингом уже через несколько месяцев… Всегда нужно помнить об этих вещах", - резюмировал Романенко.

Напомним, ранее Романенко объяснил, как Порошенко копирует Путина.

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