"Ударился в скрепу": эксперт объяснил, как Порошенко копирует Путина

В Украине копируют Владимира Путина, считает Юрий Романенко / Reuters

Получение Украиной томоса об автокефалии не решает базовые проблемы государства, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он подчеркнул, что успешные страны – это не те, где есть томос, а те, где действует право, а также институты.

"Самые процветающие страны в Европе – те, где наибольшее количество атеистов. В этих странах уже давно прошла десекуляризация общества. Там общество развивается, используя науку и технологии", - отметил эксперт во время чата в Главреде.

Вместе с тем он назвал получение томоса об автокефалии тактической победой Украины.

"Тактическая – в контексте выборов. Для Петра Алексеевича, прежде всего. Она станет стратегической, если Украина сможет с этим работать как с инструментом. Религия – это очень тонкая сфера, с ней сложно работать. Она тонкая и требует тонкого понимания всех нюансов. А мы работаем топорно, очень топорно", - указал Романенко.

Он напомнил, что во время получения томоса Петр Порошенко буквально "затмил Епифания".

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"Да ну елки-палки, если в Украине государство отделено от церкви, то не может быть такого, чтобы Епифаний, который стал главой ПЦУ, затмевается президентом, который пиарится на этом, устраивает томос-тур! Это уже вызвало изжогу и многих людей стало раздражать", - говорит политолог.

Он считает, что Украина копирует худшие начинания Владимира Путина и начинает воспроизводить их со своими особенностями.

"Путин ударился в эту скрепу про "русское православие" – у нас начинают развивать свое православие. Вы меня извините, но что там попы, что у нас попы. Лично у меня к ним очень критическое отношение.

Все-таки это – "сказки для бедных". Это хорошо фиксирует курс на архаику, который позволяет управлять самыми бедными, держать их в неведении, предлагая магические инструменты, но ничего не меняя для них по сути. И при этом эксплуатируя их", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Романенко рассказал о "токсичном" населении в ОРДЛО.