"Ударился в скрепу": эксперт объяснил, как Порошенко копирует Путина

Получение томоса об автокефалии является тактической победой Украины, считает Юрий Романенко.
Получение Украиной томоса об автокефалии не решает базовые проблемы государства, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
Он подчеркнул, что успешные страны – это не те, где есть томос, а те, где действует право, а также институты.
"Самые процветающие страны в Европе – те, где наибольшее количество атеистов. В этих странах уже давно прошла десекуляризация общества. Там общество развивается, используя науку и технологии", - отметил эксперт во время чата в Главреде.
Вместе с тем он назвал получение томоса об автокефалии тактической победой Украины.
"Тактическая – в контексте выборов. Для Петра Алексеевича, прежде всего. Она станет стратегической, если Украина сможет с этим работать как с инструментом. Религия – это очень тонкая сфера, с ней сложно работать. Она тонкая и требует тонкого понимания всех нюансов. А мы работаем топорно, очень топорно", - указал Романенко.
Он напомнил, что во время получения томоса Петр Порошенко буквально "затмил Епифания".
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"Да ну елки-палки, если в Украине государство отделено от церкви, то не может быть такого, чтобы Епифаний, который стал главой ПЦУ, затмевается президентом, который пиарится на этом, устраивает томос-тур! Это уже вызвало изжогу и многих людей стало раздражать", - говорит политолог.
Он считает, что Украина копирует худшие начинания Владимира Путина и начинает воспроизводить их со своими особенностями.
"Путин ударился в эту скрепу про "русское православие" – у нас начинают развивать свое православие. Вы меня извините, но что там попы, что у нас попы. Лично у меня к ним очень критическое отношение.
Все-таки это – "сказки для бедных". Это хорошо фиксирует курс на архаику, который позволяет управлять самыми бедными, держать их в неведении, предлагая магические инструменты, но ничего не меняя для них по сути. И при этом эксплуатируя их", - добавил эксперт.
Напомним, ранее Романенко рассказал о "токсичном" населении в ОРДЛО.