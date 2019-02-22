Месть Украины: эксперт рассказал о "токсичном" населении в ОРДЛО

Разрушения на Донбассе / informator.su

Большинство людей, оставшихся на оккупированных территориях Донбасса, плохо относятся к Украине как к государству, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

При этом он сослался на имеющиеся в его распоряжении результаты исследования и подчеркнул, что часть из этих людей неплохо относится к украинцам, потому что отличают социум от государства.

"Кстати, если мы посмотрим социологию о том, как украинцы относятся к России, то увидим, что три четверти ненавидят Путина, две третьих ненавидят Россию как государство, а отношение к людям начинает варьироваться: 20% ненавидят либо относятся плохо, 50% относятся более-менее нейтрально, еще около 20% относятся к россиянам положительно, - заявил он во время чата в Главреде.

Он подчеркнул, что бо́льшая часть тех, кто хорошо относился к Украине, уже уехали из ОРДЛО и живут на территории Украины, а это – активная часть, бизнес, молодые семьи с детьми.

"Результаты нашего соцопроса на оккупированных территориях говорят о том, что, например, люди, которые там остались, в основной своей массе никуда не хотят уезжать и не хотят принципиально менять свою жизнь", - рассказал эксперт.

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Вместе с тем он считает, что население ОРДЛО сейчас в основном пассивное и "токсичное" в том плане, что там очень много скептиков относительно украинского государства.

"Они хотели бы войти в состав России, особенно много таких в Луганской области. Они боятся мести со стороны Украины, и это – главная проблема, которая обуславливает их отношение к украинскому государству", - пояснил Романенко.

По его словам, эти люди готовы принять любое внешнее решение относительно Донбасса, которое будет навязано в случае сделки между США и Россией: "То есть, если Вашингтон и Москва договорятся и скажут, что ОРДЛО должно уйти в Украину на таких-то условиях, большинство примет эти условия".

Кроме того, эксперт также высказался против предоставления автономии или других особых полномочий ОРДЛО после возвращения в составе Украины.

"Потому что это дестабилизирует ситуацию, поскольку другие регионы тоже начнут просить об этом. Центр и так слабый, сегодня нужно решать вопрос усиления центра. Власть должна стать сильнее для того, чтобы выполнять четыре базовых функции: арбитраж, безопасность, стратегирование и социальные выплаты", - добавил политолог.

Напомним, ранее Романенко рассказал, что дает Украине курс на ЕС и НАТО.