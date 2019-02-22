"Пиар-ход Порошенко": политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО

22 февраля 2019, 06:41

По его словам, на самом деле это не является достижением.

Украина, ЕС и НАТО
Что дает Украине курс на ЕС и НАТО / Униан

Во время чата на Главреде руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко объяснил, что дает Украине закрепленный в Конституции курс в НАТО и Евросоюз.

"Это ничего не дает и ни к чему не приведет. Это – просто пиар-ход Петра Алексеевича для того, чтобы два-три дня потрясать "перемогой" и говорить, какие у него достижения", – уверен эксперт.

По его словам, на самом деле это не является достижением.

"Депутаты проголосовали за это потому, что им это ничего не стоило. Когда вопрос касается конкретных денег и потоков, голосуют всегда очень сложно", – напомнил Романенко.

Читайте также"Символ большого счастья": астролог рассказал, когда Украину примут в ЕС и НАТОВ качестве примера он привел ситуацию вокруг Ульяны Супрун, когда там шли долгие и конкретные баталии.

"А тут все просто. Хотите мову? Да нате вам мову, ради Бога. Хотите закон про образование? Да ради Бога, берите. Томос? Да вообще не вопрос! Все вице-премьеры будут ездить молиться в эту церковь. Одной рукой будут креститься, а другой – воровать", – заявил Романенко.

Поэтому все это – "фарс и создание инфраструктуры самообмана, которая крайне губительна для нас", добавил он.

"Мы 27 лет себя обманываем, убеждая в том, что мы – "пуп Земли". А потом мне пишут: "Как это? Оказывается, что темпы экономического роста Танзании превышают темпы Украины в два-три раза!". Мы хвастаемся, что рост нашей экономики составил 3,3%, и это самый большой рост за последние пять лет. Но, ребята, посмотрите на Польшу, где зарплата, как минимум, в три раза выше нашей, и рост экономики – 5% и выше. Не говорю уже о странах Азии или Турции, где за первый премьерский срок Эрдогана (за пять лет) в два раза увеличился ВВП", – добавил эксперт.

И резюмировал: "Пусть тогда Верховная Рада примет решение, что Украина уже считает себя членом Евросоюза и НАТО. И что? На нас будут смотреть, как на идиотов. На нас уже и так смотрят, как на идиотов. Все понимают, что ничего за этим не последует".

Как сообщалось, с 21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО. Законом №9037 внесены изменения в три статьи Конституции.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

19 февраля закон подписал президент Петр Порошенко. Церемония состоялась в Верховной Раде во время заседания парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу,  большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.

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Евросоюз Украина НАТО Юрий Романенко
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