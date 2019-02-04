Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО

4 февраля 2019, 01:22

Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Петр Порошенко
Петр Порошенко заявил, что через пять лет Украина сможет стать членом НАТО / Лига

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО в течение ближайших пяти лет.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства", - заявил президент 3 февраля в интервью телеканалу "Украина".

Глава государства добавил, что в стране необходимо реализовать ряд реформ, чтобы соответствовать критериям Североатлантического альянса. По его словам, Украине необходимо достичь полной энергетической независимости, нарастить собственную добычу и внедрить энергосберегающие технологии.

Порошенко добавил, что "эти задания являются абсолютно реальными" и подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного климата в стране.

"Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире", - заявил гарант.

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"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах. Журналисты заметили, что глава государства зашел в здание ЦИК через черный ход, чтобы избежать встречи с участниками акции "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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Украина НАТО президент Петр Порошенко сроки членство в НАТО
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