В Украине заработал закон, позволяющий Минобороны покупать товары военного назначения у стран НАТО

Минобороны сможет напрямую покупать товары военного назначения / ukrmilitary.com

С 3 февраля в Украине вступил в силу закон об осуществлении закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

В соответствии с новым законом Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины получили возможность напрямую закупать за рубежом вооружение у партнеров по НАТО.

Отметим, что закон был опубликован в газете "Голос Украины" 2 февраля, а в соответствии с положениями документа, он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Отныне государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Кроме того, законом также вносятся изменения в законы "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственного кодекса Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 31 января подписал закон об осуществлении закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, принятый Верховной Радой 17 января.

В марте 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

Как известно, Петр Порошенко одобрил тайное по содержанию решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года об основных показателях гособоронзаказа на 2019-2021 гг.