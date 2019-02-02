Стало известно о грандиозных планах Украины по закупке оружия у стран НАТО

2 февраля 2019, 07:32

Киев надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

Javelin
ПТРК Javelin / rbc.ua

Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Буквально вчера президент Петр Порошенко подписал закон о закупках оружия за границей без посредников, который до того был поддержан правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства ", - сказала она.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче ", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

В середине января президент Украины Петр Порошенко одобрил тайное по содержанию решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года об основных показателях гособоронзаказа на 2019-2021 гг.

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Украина НАТО США Кабмин Javelin Иванна Климпуш-Цинцадзе
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