Порошенко одобрил тайное решение СНБО по гособоронзаказу

Контроль за выполнением программы возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Президент Украины Петр Порошенко одобрил тайное по содержанию решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года об основных показателях гособоронзаказа на 2019-2021 гг.
Как сообщает пресс-служба президента, контроль за выполнением программы возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Президентский указ №10/2019 вступит в силу со дня его опубликования (16 января. - Прим.).
В декабре прошлого года Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.
Также планируется завершение разработки крылатых ракет Нептун, предназначенных для поражения морских целей. В 2019 году ожидаются их финальные испытания.
Кроме того, для армии закупят более шести тысяч образцов вооружения, включая минометы, переносные ракетные комплексы и бронетехнику.