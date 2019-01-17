Порошенко одобрил тайное решение СНБО по гособоронзаказу

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко одобрил тайное по содержанию решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года об основных показателях гособоронзаказа на 2019-2021 гг.

Как сообщает пресс-служба президента, контроль за выполнением программы возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Президентский указ №10/2019 вступит в силу со дня его опубликования (16 января. - Прим.).

В декабре прошлого года Петр Порошенко на заседании СНБО заявил, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.

Также планируется завершение разработки крылатых ракет Нептун, предназначенных для поражения морских целей. В 2019 году ожидаются их финальные испытания.

Кроме того, для армии закупят более шести тысяч образцов вооружения, включая минометы, переносные ракетные комплексы и бронетехнику.