Петр Порошенко и Александр Турчинов / СНБО

В 2019 году Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

По его словам, также планируется завершение разработки крылатых ракет Нептун, предназначенных для поражения морских целей. В 2019 году ожидаются их финальные испытания.

Кроме того, Порошенко сообщил, что для армии закупят более шести тысяч образцов вооружения, включая минометы, переносные ракетные комплексы и бронетехнику.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ. "Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.