Порошенко решил судьбу военного положения в Украине

26 декабря 2018, 14:11

Президент принял "принципиальное решение".

Петр Порошенко
Порошенко объявил о прекращении военного положения / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что действие военного положения в 10 областях Украины прекращается.

Об этом он заявил 26 декабря в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", — заявил президент.

По его словам, "свои слабые места мы увидели раньше, чем ими успел бы воспользоваться враг". Какие именно слабые места были обнаружены, Порошенко не уточнил.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Украина Петр Порошенко военное положение
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