СНБО проведет заседние в связи с истечением срока военного положения в Украине - СМИ

26 декабря 2018, 11:44

Заседание запланировано на 14.00 по киевскому времени.

СНБО, заседание, Порошенко
СНБО / twitter.com/APUkraine

В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на заседание в связи с истечением срока действия военного положения в стране, введенного 26 ноября.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Сегодня в 14.00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", - рассказал собеседник издания.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНБО Украина военное положение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:49
У Путина решили распутать "клубки противоречий" в отношениях РФ и Беларуси
12:31
"У нас так не надо": Зеленский рассказал, как президент РФ в халате смутился из-за шуток на корпоративе Видео
12:12
Украинскому адвокату в РФ дали 8 лет тюрьмы за шпионаж
12:05
Зеленский охарактеризовал Порошенко двумя словами Видео
12:04
"Ох, как она схуднула": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом Видео
12:00
Начался чат с астрологом Владом Россом
11:57
"Полный провал". В РПЦ "полыхнули" гневом из-за объединительного Собора ПЦУ
11:44
СНБО проведет заседние в связи с истечением срока военного положения в Украине - СМИ
11:38
"Крепко выпили": Зеленский рассказал, как Янукович пытался с ним договориться Видео
11:36
Экс-президент Польши рассказал, когда кончится конфликт Киева и Варшавы из-за Бандеры
11:34
"А как же Линдеманн?": Светлана Лобода зацеловала другого мужчину Видео
11:34
Уволенный за сепаратизм житомирский "святой Николай" устроил потасовку Видео
11:32
Два главных противника России "погорели" на геополитике мнение
11:23
"Простая, как все люди": Тина Кароль удивила фанатов видом без макияжа
11:23
Первый результат "томоса": Путин признал существование украинского народа мнение
11:16
Эксперт рассказал, как санкции от Кремля "шарахнут" по кандидатам на пост президента Украины Видео
10:47
Девушка дня Instagram: звезда эротических мужских глянцев Анна Катарина Фото
10:45
Боевики массированно обстреляли поселок на Донбассе: опубликованы фото Фото
10:39
Курс доллара в 2019-м: аналитик спрогнозировал подорожание "бакса" Видео
10:24
В Сети показали, как в Украине супермаркеты торгуют просроченными товарами
10:14
В Украине обесточены более 400 населенных пунктов Видео
10:08
Любая украинская победа чревата рисками мнение
10:02
"Закрывать классы и школы": В Украине накопились многомиллионные долги по учительским зарплатам - СМИ
09:50
Эксперт раскрыл наивную позицию Запада насчет России Видео
09:49
Михаил Добкин назвал премьер-министра РФ Медведева "дебилом" Видео
09:20
Спасатели предупредили украинцев о метелях со снегопадами: опубликована погодная карта
09:00
Дипломат объяснил, что дало Порошенко военное положение в Украине Видео
08:54
В Харькове трамвай сошел с рельсов и впечатался в "легковушки": опубликовано фото
08:39
Кремлю и России предрекли зависимость от газопровода "Северного потока-2"
08:25
"Это вообще караул": российский ученый назвал очень серьезную проблему Крымского моста Фото Видео
08:22
"Хоть с чертом лысым": Зеленский рассказал, с кем готов идти на договоры ради конца войны на Донбассе Видео
08:00
Зеленский сделал важное заявление о походе в политику Видео
07:35
В Украине истекает срок военного положения: частичная мобилизация и запреты Видео
07:15
Салаты на Новый год-2019: салат шуба, аппетитные рецепты Видео
07:12
Как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только Фото Видео
07:06
Богдан Яременко: Ядерна війна може розпочатися з розлитої пляшки горілки на пусковому пульті
06:44
Гороскоп для всех знаков и астрологический прогноз на январь: два затмения, катастрофы и угроза ядерного удара
06:34
Мольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины Видео
06:30
Стало известно, каким знакам Зодиака звезды сулят брак в 2019-м
06:00
"Сильная тряска, отвал кусков": дипломат спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий Видео
05:30
Ученый развеял главный новогодний миф об алкоголе Видео
04:20
"Когда нет голоса, приходится брать телом!": полуобнаженная Глюкоза взволновала сеть пикантным фото
03:41
Эксперты рассказали, с помощью чего женщины могут легко соблазнять мужчин
03:28
"Без комплексов": экс-участница "Х-фактора" удивила фанатов снимком топлес
02:33
Ученые рассказали, в какое время суток лучше всего заняться сексом
02:13
"А ягодка уже созрела": Надежда Мейхер удивила архивным фото в 12 лет
01:43
Земля проверку не прошла: ученые объяснили, зачем понадобились новости о конце света из-за Нибиру Видео
01:21
Эксперт-международник объяснил, какой жесткий урок из Brexit должна вынести для себя Украина Видео
00:55
"Плечи как у Терминатора": Веру Брежневу разнесли за провальный образ Видео
00:24
Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять