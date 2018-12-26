СНБО проведет заседние в связи с истечением срока военного положения в Украине - СМИ

СНБО / twitter.com/APUkraine

В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) соберется на заседание в связи с истечением срока действия военного положения в стране, введенного 26 ноября.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Сегодня в 14.00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", - рассказал собеседник издания.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.