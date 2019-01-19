Долетят до Урала: Лукашенко рассказал о планах НАТО разместить в Украине ракеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "перечеркнут" ради размещения на территории Украины натовских ракет.

"И не дай бог там (в Украине. - Прим.) будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности... Сейчас этот договор перечеркнули фактически. До Урала обстреливаться полностью малыми ракетами будет вся Россия", - цитирует Лукашенко Интерфакс-Беларусь.

По словам Лукашенко, конфликт в Украине является для Запада вторым по значимости "подарком" после краха СССР.

"Я часто уже и публично говорю: слушайте, такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок - развал Советского Союза. Второй - Украина. Чего сегодня американцев упрекать?" - отметил Лукашенко.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

Напомним, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.