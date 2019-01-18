"Мы воюем или РФ?": Лукашенко ответил на обвинения о том, что Беларусь заправляет украинские танки

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что Беларусь поставляет в Украину дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях.

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские, - ред.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко также рассказал о массированном притоке оружия в Беларусь из Украины, передает БЕЛТА.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной, - ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - рассказал глава государства. - Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля.