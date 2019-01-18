Лукашенко назвал белорусов "русскими со знаком качества"

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что столкнуть белорусов и россиян друг с другом не получится, так как белорусы - "это (тоже) русские", только "со знаком качества".

По словам Лукашенко, несмотря на имеющие место в обеих странах попытки столкнуть два народа, "этого не произойдет", передает Белта.

"Не удастся столкнуть белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества. На этой теме поиграть - это очень опасно", - сказал он.

В декабре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение Беларуси к России в одно государство Москва не рассматривает.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении (Беларуси к РФ)", - сказал Песков.