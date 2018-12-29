У Путина сделали заявление по присоединению Беларуси к РФ

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Присоединение Беларуси к России в одно государство Москва не рассматривает.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении (Беларуси к РФ)", - приводит агентство слова Пескова.

Он отметил, что речь идет о "движении навстречу друг другу".

Вероятность объединения двух стран после 2024 года с единой валютой и Владимиром Путиным в качестве президента в Кремле отрицали и ранее.

"Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров", - заявлял Песков накануне.

Читайте такжеКремль приступил к поглощению БеларусиРанее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.

Претензии Лукашенко обусловлены планами Москвы провести налоговый маневр - поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Беларуси считает, что из-за этого в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд.