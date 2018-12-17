"Наш самый братский народ": в Кремле прокомментировали объединение России и Беларуси с Путиным во главе

В Кремле прокомментировали объединение России и Беларуси

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос объединения их стран – пока что.

Комментируя вероятность объединения стран после 2024 года с единой валютой и Путиным в качестве единого президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров".

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В то же время он назвал Беларусь союзником России "с большой буквы": "РФ и Беларусь имеют союзнические отношения, Беларусь является нашим братским самым близким партнером – стратегическим союзным партнером".

"Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства", – резюмировал Песков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

Читайте также"Первый шаг к вхождению Беларуси в состав РФ": совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сетьКак сообщалось, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.