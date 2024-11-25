Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

Только люди с высоким IQ могут разгадать эту головоломку менее чем за 13 секунд.

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Головоломка на внимательность / коллаж: Главред, фото: Mirror, pixabay

Головоломки - это интересный способ бросить вызов своему уму и обострить внимание. Они также помогают улучшить концентрацию внимания, скорость мышления и творческие способности.

Главред нашел идеальную головоломку, которая требует максимальной внимательности.

Как пишет издание Mirror, только те, кто имеет высокий IQ, могут справиться с этой головоломкой за короткое время.

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Данная задача состоит из 9 строк и 31 столбика, преимущественно заполненных буквой X. Ваша задача - найти шесть спрятанных Y. Чтобы усложнить задачу, у вас есть только 13 секунд, чтобы найти ответ.

Головоломка / фото: Mirror

Такие головоломки являются простым тестом на вашу наблюдательность. Они сложные, потому что требуют от вас быстрого сосредоточения внимания.

Если вам не удалось найти все спрятанные буквы, то вот разгадка:

Головоломка / фото: Mirror

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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