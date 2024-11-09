95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

Загадка имеет очень простое решение, но большинство людей не могут её разгадать.

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Головоломка на логику / коллаж: Главред, фото: mirror

Головоломки - это отличный способ занять свой мозг. В частности, разгадывание сложных головоломок может помочь улучшить когнитивные функции, повысить производительность и память.

Издание Mirror опубликовало одну интересную задачу. Эта загадка о парковке ставит большинство людей в тупик, но на самом деле её можно решить очень легко, если мыслить нестандартно, пишет Главред.

Загадка, которую вы видите ниже, - это головоломка, которая требует немного терпения и изобретательности.

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Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на номера на парковочных местах и сказать, какой номер спрятан под синим автомобилем.

Головоломка / фото: mirror

Согласно данным издания, только пять процентов людей могут правильно ответить.

Если вы все еще в тупике, то вот подсказка: если сначала вы не можете понять, какой ответ, не спешите и подумайте, можете ли вы что-то сделать, чтобы подойти к загадке с другой точки зрения.

Для тех, кто еще не понял, ответ - 87. Все, что нужно сделать - это перевернуть картинку вверх дном, и все станет понятно.

Каждое из чисел, которые вы видите: 16; 06; 68; 88 и 98 - находятся в последовательном порядке, если смотреть на них вверх ногами.

Если вам понравилось, может попробовать разгадать другие головоломки. Например, интересная головоломка на внимательность: нужно найти расхождения между двумя картинками.

Также может попробовать разгадать головоломку для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу.

Кроме того, вам может понравиться сложная головоломка для мегамозгов - нужно найти бабочку среди попугаев.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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