Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

Мария Николишин
9 ноября 2024, 03:30
215
Загадка имеет очень простое решение, но большинство людей не могут её разгадать.
95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто
Головоломка на логику / коллаж: Главред, фото: mirror

Головоломки - это отличный способ занять свой мозг. В частности, разгадывание сложных головоломок может помочь улучшить когнитивные функции, повысить производительность и память.

Издание Mirror опубликовало одну интересную задачу. Эта загадка о парковке ставит большинство людей в тупик, но на самом деле её можно решить очень легко, если мыслить нестандартно, пишет Главред.

Загадка, которую вы видите ниже, - это головоломка, которая требует немного терпения и изобретательности.

видео дня

Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на номера на парковочных местах и сказать, какой номер спрятан под синим автомобилем.

головоломка
Головоломка / фото: mirror

Согласно данным издания, только пять процентов людей могут правильно ответить.

Если вы все еще в тупике, то вот подсказка: если сначала вы не можете понять, какой ответ, не спешите и подумайте, можете ли вы что-то сделать, чтобы подойти к загадке с другой точки зрения.

Для тех, кто еще не понял, ответ - 87. Все, что нужно сделать - это перевернуть картинку вверх дном, и все станет понятно.

Каждое из чисел, которые вы видите: 16; 06; 68; 88 и 98 - находятся в последовательном порядке, если смотреть на них вверх ногами.

Если вам понравилось, может попробовать разгадать другие головоломки. Например, интересная головоломка на внимательность: нужно найти расхождения между двумя картинками.

Также может попробовать разгадать головоломку для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу.

Кроме того, вам может понравиться сложная головоломка для мегамозгов - нужно найти бабочку среди попугаев.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки задача на логику
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядами

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядами

03:35Украина
Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"

Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"

00:59Украина
Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

Последние новости

04:31

Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

04:05

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюкомВидео

03:35

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядамиВидео

03:30

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

03:00

Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
02:00

Жена беглеца Влада Ямы показала редкое фото сына

01:37

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

00:59

Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"Видео

00:35

Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

Реклама
00:30

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:05

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

08 ноября, пятница
23:37

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

Реклама
20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

18:47

Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

18:38

Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

18:36

Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

18:21

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

18:14

Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

18:07

Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

17:54

Где войска КНДР и будет ли прямой бой с ВСУ: в The Washington Post раскрыли детали

17:54

Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

17:48

Можно ли стирать кожаную куртку в стиральной машинке: ответ удивит многих

17:40

"Может создать Трампу проблемы": политолог назвал последние шаги Байдена для Украины

Реклама
17:20

Трамп может помочь Украине: что Вашингтон потребует взамен – The Economist

16:36

Украина не пойдет на уступки РФ просто так: в СМИ объяснили, что будет делать Трамп

16:29

"Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте

16:29

Впереди решающие недели: Байден может изменить позицию по ударам вглубь РФ – нардеп

16:25

Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

16:25

"Это откровенная ложь": адвокат Коломойского "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

16:24

ВСУ остановили врага на важном направлении и нанесли потери: анализ эксперта

16:13

РФ идет на штурм с новой тактикой: в ВСУ назвали направление яростных ударов

16:12

Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

15:48

Большинство водителей ошибается: может ли авто выполнить обгон - задача по ПДДВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять